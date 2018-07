Engelsen: aanslagen vakantie-oorden verwacht

De terroriste Samantha Lewthwaite is op zoek naar vrouwen die willen toeslaan in Spanje, de Canarische eilanden, Cyprus, Turkije en Griekenland.

Dat zou volgens de Daily Mail blijken uit onderschepte berichten van de ’witte weduwe’ zoals haar bijnaam luidt.

Lewthwaite heeft inmiddels 30 vrouwelijke terroristen gerekruteerd en getraind in het maken van bommen. Ze heeft een voorkeur voor blanke bekeerlingen, want die trekken minder aandacht van de politie.

De Engelse wordt al jarenlang gelinkt aan een reeks aanslagen. De vrouw trouwde in 2002 met Jermaine Lindsay, die verantwoordelijk was voor de aanslagen in Londen op 7 juli 2005 waarbij 26 mensen om het leven kwamen.

Daarna vluchtte ze naar Kenia, waar ze onderdak vond bij de jihadistische groepering Al Shabaab. Naar verluidt was zij ook het brein achter aanslagen van die organisatie in Oost-Afrika.