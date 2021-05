Zevental EU-landen wil nog deze week beginnen met coronareispas

Het digitale coronacertificaat, een QR-code die toont of de reiziger is ingeënt, negatief getest of beschermd door antistoffen van een eerdere besmetting, zou in principe vanaf 1 juli worden uitgegeven. Dan gaan de EU-regels voor het certificaat in. Maar een aantal landen heeft de technische vereisten al klaar en wil al deze week beginnen, zeggen EU-bronnen.

Omdat de EU-regelgeving pas geldt vanaf 1 juli, zijn landen die eerder van start willen gaan wel aangewezen op eigen wetgeving, waarschuwde de commissie eerder. Maar als die mogelijkheden biedt, moeten ze die vooral aangrijpen.