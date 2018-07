Puinhoop in Frankrijk na WK; twee kinderen zwaargewond

Parijs - In de nacht na de WK-winst van Frankrijk en de feestnacht van 14 juli bij elkaar opgeteld, zijn 845 voertuigen in vlammen opgegaan. Zo’n 508 mensen opgepakt. De feestelijkheden ontaarden in rellen en de politie in onder meer in Parijs, Lyon en Nantes moest traangas inzetten om de joelende menigte uit elkaar te drijven. In Nancy zijn twee kinderen gewond geraakt toen een motor op de feestvierende menigte inreed.