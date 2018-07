Trump bij Finse ambtgenoot Niinistö

De Amerikaanse president Trump is maandag in Helsinki in de aanloop naar zijn ontmoeting met zijn Russische ambtgenoot begonnen met een ontbijt met zijn Finse ambtgenoot Sauli Niinistö. Ⓒ EPA

HELSINKI - De Amerikaanse president Trump is maandag in Helsinki in de aanloop naar zijn ontmoeting met zijn Russische ambtgenoot begonnen met een ontbijt met zijn Finse ambtgenoot Sauli Niinistö. Trump is in Helsinki voor zijn eerste officiële top met president Poetin van Rusland. Die begint in het presidentieel paleis om 12.20 uur.