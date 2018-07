Droogte naar record?

De extreme droogte verdwijnt de komende twee weken niet. Sterker nog: het neerslagtekort neemt waarschijnlijk alleen maar toe, volgens Jaco van Weezel van Weeronline.

Het gevolg is nog meer sproeiverboden en een almaar toenemende kans op natuurbrandgevaar, denkt de meteoroloog. Ook veranderen de anders zo groene landschappen van kleur. „Bij mij in het dorp gaan bomen al in de herfststand”, zegt Van Weezel. „Ik zie bomen met rode bladeren. Ook zijn graslandschappen langzaam aan het vergelen.”

Scenario’s

De weerman heeft een aantal scenario’s voor de komende weken. Maar als de droogste versie van zijn voorspelling uitkomt, gaat Nederland richting het droogterecord van 1976. Van Weezel: „Het landelijk gemiddelde neerslagtekort – de verdamping min de neerslag – bedraagt circa 210 mm en zal doorstijgen naar 225 mm vandaag. Alleen in 1976 was het tekort half juli nog groter, namelijk circa 255 mm.”

De aanhoudende droogte is funest voor de oogst van boeren. „Dramatisch kun je wel zeggen. Zeker als er niet gesproeid kan worden. Zelfs als het weer stabiliseert, zullen de problemen toenemen.”

Vanaf morgen is er kans op plaatselijke buien, waardoor het landelijk gemiddelde neerslagtekort waarschijnlijk stabiliseert. Lokaal zal enige verlichting van de droogte optreden, terwijl de problemen elders verder kunnen toenemen. „Maar dat zijn slechts plaatselijke buitjes. En zelfs daarop is de kans gering.”