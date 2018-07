Nijmegen stinkt door warmte

Ⓒ ANP

NIJMEGEN - De Vierdaagsefeesten zorgen door de warmte voor stankoverlast in de Nijmeegse binnenstad. Vooral rond de vele plaskruizen en urinoirs hangt een vieze lucht. De organisatie zet na klachten van binnenstadbewoners vanaf maandag extra mensen in om de urinoirs vaker te legen en schoon te maken, zo is maandag besloten.