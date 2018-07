Haagse steker Malek F. vervolgd voor terrorisme

F. zou op 5 mei willekeurig op mensen hebben ingestoken. Drie mensen raakten gewond. De verdachte stond voor het incident bekend als een verward persoon. Het OM verdenkt F. van drie pogingen tot moord danwel doodslag, al dan niet met een terroristisch oogmerk, en bedreiging met zware mishandeling.

Kritiek op Krikke

Burgemeester Krikke van Den Haag noemde de man in en eerdere reactie verward. Daar kwam veel kritiek op. Richard de Mos, leider van de grootste partij in Den Haag, vindt dat de burgemeester te vroeg heeft gezegd dat de dader verward was en dat er geen signalen waren dat er meer speelde. „Dat heeft tot onrust en wantrouwen geleid. Ze had moeten zeggen dat ze niet wist wat het motief was, ze had terrorisme niet moeten uitsluiten. Maar ze heeft met goede intenties gehandeld. Ze wist niet van het briefje”, aldus de fractievoorzitter van Groep de Mos/Hart voor Den Haag.

De verdachte komt volgende week maandag voor het eerst voor de rechter. Het gaat om een niet-inhoudelijke zitting waarin de stand van zaken van het onderzoek, dat nog in volle gang is, wordt besproken.

Allahu akbar

De uit Syrië afkomstige F. riep „Allahu akbar” toen de politie hem neerschoot. Zijn advocaat Job Knoester heeft eerder echter gemeld dat er geen aanwijzingen zijn dat F. een terroristisch motief had. Hij maakte dat op uit verklaringen die F. had afgegeven. Maandag zei Knoester dat dit niet is veranderd en dat zijn cliënt nog steeds goed meewerkt met het onderzoek. De advocaat hoopt dat er snel meer duidelijkheid komt over de anonieme melding.

De politie onderzocht destijds deze tip maar vond daarin geen bevestiging dat F. terroristisch gedrag vertoonde. F. zat ten tijde van de melding in ggz-kliniek Parnassia.

De familie van F. overweegt volgens Knoester nog steeds aangifte te doen tegen Parnassia, omdat de kliniek niet goed zouden hebben ingegrepen bij F. Maar er loopt nu eerst nog een onderzoek van de inspectie naar de werkwijze van Parnassia. Volgens Knoester wacht de familie onder meer op de uitkomsten daarvan.

De zitting voor de rechtbank in Den Haag vindt plaats in het extra beveiligde justitiële complex op Schiphol. Knoester weet niet of F. zelf aanwezig zal zijn.

