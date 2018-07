Spullen strand Noordwijk mogelijk gestolen

Dat meldt de politie maandagochtend tegenover Omroep West.

De spullen van twee mensen die hun strandspullen kwijt waren, zouden bijzonder veel lijken op de spullen zondag gevonden werden. Na de vondst van de ’achtergelaten’ spullen werd een grootschalige zoekactie naar eventuele vermiste badgasten op touw gezet, nadat de mensen die naast hen lagen alarm hadden geslagen.

Maandagochtend meldde de politie dat de spullen mogelijk gestolen zijn. Getuigen zouden in strandtent De Branding een man en een vrouw hebben gesproken die hun strandspullen kwijt waren. De voorwerpen die de man en de vrouw beschreven zouden overeen komen met de gevonden spullen op het strand.

De politie is nu op zoek naar de getuigen uit de strandtent. De man heeft halflang grijs haar en woont in de omgeving van Laren. De vrouw is tenger van postuur en heeft bruin haar. Zij worden opgeroepen zich te melden bij de politie.