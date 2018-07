Eind volgende week kan het 40 graden worden

De kans dat het echt zo verstikkend heet gaat worden, is klein. „Slechts één van de vijftig berekeningen voor volgende week geeft die hitte aan, dus de kans is twee procent. Toch schrokken we ervan: we hebben zo’n voorspelling nog nooit gezien en sommigen werken hier al meer dan 25 jaar”, zegt meteoroloog Ben Lankamp.

Hittegolf

Weeronline is iets voorzichtiger. „Komende week is de kans op tropische dagen in De Bilt vijftig procent en daarmee is er ook kans op een officiële hittegolf.” De andere helft van de weermodellen laten temperaturen tussen 24 en 28 graden zien. „Hoe warmer het wordt, des te meer vocht er verdampt en des te sneller het neerslagtekort toeneemt.”

Dat Nederland nog lang niet van de warmte af is, mag duidelijk zijn. Inmiddels stevenen we ook af op een droogterecord. „Het landelijk gemiddelde neerslagtekort – de verdamping min de neerslag – bedraagt circa 210 mm en zal doorstijgen naar 225 mm vandaag. Alleen in 1976 was het tekort half juli nog groter, namelijk circa 255 mm”, laat Jaco van Weezel van Weeronline weten.

Ⓒ Ronald Bakker

Vanaf morgen is er kans op plaatselijke buien, waardoor het landelijk gemiddelde neerslagtekort waarschijnlijk stabiliseert. Lokaal zal enige verlichting van de droogte optreden, terwijl de problemen elders verder kunnen toenemen. „Maar dat zijn slechts plaatselijke buitjes. En zelfs daarop is de kans gering.”