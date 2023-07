Van der Plas ziet vooralsnog af van Torentje

Den Haag - Caroline van der Plas ziet vooralsnog af van het premierschap. Als haar BBB de grootste partij is na de komende verkiezingen, dan stapt zij niet het Torentje in. De partij hoopt nog voor zondag te weten wie later deze zomer als premierskandidaat namens BBB naar voren kan worden geschoven, zo laat Van der Plas weten. „Als hij of zij ’ja’ zegt, is de keuze voor mij makkelijk: dan word ik geen premier.”

Als BBB de verkiezingen wint, dan volgt er dus mogelijk geen Van der Plas-I op Rutte-IV. Ⓒ ANP