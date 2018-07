Politie treft ’s nachts mannen in duikpak aan op golfbaan

Lelystad - Agenten hebben in de nacht van zondag op maandag op een golfbaan in Zeewolde twee mannen in duikpak aangehouden die op zoek waren naar golfballen. Die wilden ze naar eigen zeggen verpatsen. „Soms denk je dat je het meeste wel gezien hebt, maar af en toe word je weer verrast”, schrijft de politie maandag op Facebook.