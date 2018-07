Oud-premier Pakistan in beroep tegen celstraf

Sharif is drie keer premier van Pakistan geweest. Het hooggerechtshof zette hem in 2017 af omdat hij inkomsten had verzwegen. Een anticorruptierechtbank in Pakistan legde de politicus en zijn dochter eerder deze maand gevangenisstraffen op van respectievelijk tien en zeven jaar. De schoonzoon van Sharif kreeg een jaar cel.

Advocaten van het trio zijn inmiddels in hoger beroep gegaan tegen die uitspraken, bericht de Pakistaanse krant Dawn maandag. Ze eisen ook dat hun cliënten in de tussentijd op borgtocht worden vrijgelaten. Het juridische steekspel komt op een gevoelig moment. Pakistan gaat op 25 juli naar de stembus.