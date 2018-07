Chinook luchtmacht ingezet bij duinbrand

Onze verslaggever Ilan Sluis is in Heemskerk en twittert. Zijn tweets staan onder aan dit artikel.

Omliggende wegen worden afgesloten zodat het gebied bereikbaar is voor hulpdiensten, zo meldt de veiligheidsregio op Twitter.

De brand zou volgens NH Nieuws woeden in de buurt van Gasterij Kruisberg. „De brand woedt nu in een gebied van een vierkante kilometer”, aldus een woordvoerder van de Veiligheidsregio Kennemerland. „We hebben groot ingezet vanwege de droogte.”

Tientallen brandweerwagens uit de wijde omgeving zijn uitgerukt om te helpen de brand te bestrijden. Er komen zelfs brandweerwagens uit de regio Utrecht. Een politiehelikopter houdt de duinbrand in de gaten het helpt de brandweer de brand in kaart te brengen.

Ⓒ AS Media

De brand werd al snel opgeschaald naar Grip 1 (Gecoördineerde Regionale Incidentbestrijdingsprocedure). Bij de ingang van het duinreservaat is bij snackbar Patatoloog een commandocentrum ingericht.

