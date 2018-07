Duinbrand Heemskerk mogelijk aangestoken: fles lampenolie gevonden

Twee Chinooks van de luchtmacht werden ingezet bij de bestrijding van de grote duinbrand. De helikopters van vliegbasis Gilze-Rijen kunnen in één keer grote hoeveelheden water op het vuur gooien. De brand brak aan het eind van de ochtend uit. Aan het einde van de middag kon worden gemeld dat het vuur onder controle was.

Zondag werd ook al een Chinook ingezet bij de bestrijding van de brand op het schietterrein van het Artillerie Schietkamp bij het Gelderse Oldebroek. Daar vloog de helikopter tien keer over het brandende gebied en stortte met de zogenoemde bambi-bucket zo tienduizenden liters water op het vuur.

’Gebied verlaten’

Om ervoor te zorgen dat het gebied goed bereikbaar was voor de hulpdiensten, werden omliggende wegen afgesloten. Mensen moesten het duingebied verlaten om de hulpdiensten de ruimte te geven, aldus de veiligheidsregio Kennemerland.

Commandocentrum

Bij de ingang van het duinreservaat is bij snackbar Patatoloog een commandocentrum ingericht. De brand zou woeden in de buurt van Gasterij Kruisberg. „De brand woedt in een gebied van een vierkante kilometer”, zei een woordvoerder. Tientallen bluswagens zijn ingezet voor de bestrijding van het vuur. „We hebben groot ingezet vanwege de droogte.”

Tientallen brandweerwagens uit de wijde omgeving zijn uitgerukt om te helpen de brand te bestrijden. Er komen zelfs brandweerwagens uit de regio Utrecht. Een politiehelikopter houdt de duinbrand in de gaten het helpt de brandweer de brand in kaart te brengen.

Kleine duinkamping

Het gebied Achterweg/Hogeweg in het Heemskerkse duin is niet bepaald een dichtbevolkte plek. Maar vlakbij de brand is een kleine duincamping en er staan enkele huizen op enige afstand van de brand. Maar geen van de objecten loopt gevaar, meldt woordvoerder Dick Kol van de Veiligheidsregio Kennemerland.

Wel moeten de dagjesmensen en fietsers moeten op afstand blijven. ,,Je ziet de brand niet, het kan onder de oppervlakte smeulen. Dus om ongelukken te voorkomen roepen we iedereen op om het gebied te verlaten.’’

"Het is toch sensatie he?"

Ids Algera en zijn vrouw blijven toch maar even hangen. ,,Het is toch sensatie, he?’’, zegt de vrouw, terwijl Ids met zijn telefoon de toegestroomde brandweerwagens fotografeert. ,,We waren net op weg met de fiets naar onze zoon in Egmond’’, legt Algera uit. ,,Maar nu wachten we even. We kunnen toch niet verder.’’

Op de achterklep van een van de brandweerbusjes ligt een kaart van het gebied. Een man in een geruit overhemd bestudeert hem nauwkeurig. Het is een van de omwonenden uit het gebied. Een oud-boswachter die al tientallen jaren in het duin woont. ,,De wind staat gunstig, weg van de huizen hier’’, zegt hij. Bovendien heeft hij ook al een zoiets meegemaakt. ,,In 2004, op een andere plek. Je checkt gauw of je huis veilig is en dan is het wel goed.’’

