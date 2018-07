Vermiste vrouw deed aan freediven; duiken zonder zuurstof

De vrouw, een ervaren duikster van in de vijftig, was gisteren aan het zogeheten freediven. Dat is duiken zonder zuurstof. Dat deed ze regelmatig in het natuurbad. Ze was een fanatieke onderwaterfotograaf. Gisteren kwam ze regelmatig boven en had ze contact met familieleden aan de kant. Maar toen ze langer wegbleef, sloeg al snel de ongerustheid toe.

Sonarboot speurt meer af

Haar man sloeg alarm. Al snel startte een uitgebreide zoektocht, maar die bleek vergeefs. Gisteren werd ondanks een uitgebreide zoektocht niets gevonden. Daarom is besloten vandaag met een sonarboot het meer af te speuren. „Dat is nog best lastig”, zegt een aangeslagen directeur Bert Lavrijsen. „Het water is plaatselijk tot wel vijftien meter diep.”

Bekijk ook: Zoektocht naar snorkelaarster Nuenen hervat

’Het is een drama’

Het populaire strandbad is vandaag gesloten. „Natuurlijk”, zegt Lavrijsen. „Je wilt hier geen publieksevenement van maken. Het is een drama. Ik werk hier sinds 1974 en heb dit nog nooit meegemaakt. Vooral voor de familie is het natuurlijk erg. Ik hoop dat het lichaam snel wordt gevonden, zodat iedereen verder kan.”