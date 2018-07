Fietsend meisje (4) bekogeld met stenen, vader zoekt dader

Ⓒ Facebook

HET HARDE - Een 4-jarig meisje is zaterdag in haar woonplaats ‘t Harde, een dorp in de Veluwe, door een jongen van een jaar of tien bekogeld met stenen. Het slachtoffertje was aan het fietsen met haar broer toen ze werd aangevallen. Het meisje kwam ten val en raakte gewond aan haar gezicht. Daarna vluchtte de jonge dader het bos in.