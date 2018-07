Straf voor knokpartij in Bossche rechtbank

De vechtpartij gebeurde tijdens een zaak over een dodelijke schietpartij vorig jaar in Best. Toen de verdachte daarvan binnenkwam, werd hij aangevlogen door de broer van het dodelijke slachtoffer. Nadat de parketpolitie had ingegrepen, gingen tientallen mensen in de rechtszaal en daarbuiten met elkaar op de vuist. Daarbij werd ook gepoogd het dienstpistool van een agent af te pakken.

Voor de feiten zijn zes mannen vervolgd. Eén van hen werd vrijgesproken vanwege gebrek aan bewijs.

Dat de vechtpartij in de rechtbank plaatshad, woog extra mee voor de rechters in Breda en was de reden dat naast de taakstraffen ook voorwaardelijke gevangenisstraffen werden opgelegd. „In een rechtsstaat bepaalt de rechter de straf. De vechtpartij vond juist daar plaats waar de rechter zijn werk moet doen.”

Het Paleis van Justitie in Den Bosch werd korte tijd volledig afgesloten tijdens en na de vechtpartij. De zaak over de schietpartij is sinds de vechtpartij verplaatst naar een extra beveiligde rechtszaal.

