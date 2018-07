Militairen Vierdaagse herdenken gevallenen

De Canadese deelnemers onderbraken tot dit jaar de derde wandeldag van de Vierdaagse voor een herdenking in Groesbeek. Op die dag passeert het wandellegioen daar de grootste Canadese erebegraafplaats van Nederland. Maar door de jaarlijks toenemende drukte werd het steeds moeilijker om iedereen op tijd bij het ereveld te krijgen. Daarom is deze herdenking verplaatst naar de maandag voor de wandeltocht.

Het Duitse leger is maandag met ongeveer zeshonderd manschappen op de Duitse oorlogsbegraafplaats in Ysselsteyn. Daar liggen ruim 31.000 in Nederland gesneuvelde Duitsers begraven. Aan deze herdenking doen ook andere landen mee.

Amerikanen lopen maandagavond samen met Vierdaagsemarsleider Henny Sackers over De Oversteek, een brug over de Waal bij Nijmegen. Op deze plek staken Amerikaanse bevrijders in 1944 in rubberbootjes de rivier over. Elke avond steekt een groepje mensen de brug over om de vele Amerikanen die bij die actie om het leven kwamen te eren.

