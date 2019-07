Te veel bagage in campers

Dat bleek zaterdag op de weegdag van de Nederlandse Kampeerauto Club, waar 170 campers werden gewogen en meer dan veertig wagens te zwaar werden bevonden. Om niet in problemen te komen, moesten deze vakantiegangers toch weer huiswaarts keren om wat ’proviand’ of kleding te lozen.

,,Veel campers zijn van zichzelf al bijna 3500 kilo zwaar en als je dan nog fietsen, koffers en voeding meeneemt loopt de weegschaal snel op”, zegt Rosanne Vriend van de NKC. De animo voor de weging was zo groot dat de wachttijd tot bijna drie kwartier opliep.

Vakantiecheck

Ook in Den Haag was het druk. Hoewel de vakantie-uittocht probleemloos verliep, stonden automobilisten vanmorgen vroeg al in de rij bij het hoofdkantoor van de ANWB voor een ’vakantiecheck’.

,,We gaan binnenkort naar Frankrijk en wilden gewoon 100% zekerheid dat onze auto helemaal in orde is”, zegt Marcia uit Rotterdam die samen met haar partner Ruud naar de hofstad kwam. ,,We rijden niet in een al te nieuwe auto, dus is het altijd weer spannend of er niets gevonden wordt dat roet in het eten gooit. Maar gelukkig is alles in orde. De spanning en profiel van de banden zijn goed, de verlichting, het oliepeil en koelvloeistof zijn oké en de accu is in orde. We kunnen dan ook met een gerust hart naar het zuiden afreizen.”

Multiriem

Richard Zweers uit Zoetermeer moet maandagmorgen naar de garage om een multiriem te laten vervangen. ,,Ik ben ontzettend blij dat ik hier even langs ben gegaan, want dit euvel had mij anders veel ellende opgeleverd op weg naar mijn bestemming Spanje. Volgens de Wegenwacht had ik de Belgische grens niet eens gehaald.”

,,In plaats van in de verzengende hitte te moeten wachten op hulp, kan ik nu gewoon naar mijn eigen garage en wordt mijn reis niet verstoord”, aldus Zweers die al 215.000 kilometer op de teller van zijn auto heeft staan. ,,Het kost even een paar centen, maar het voorkomt veel ellende op een moment dat je er echt niet op zit te wachten. Want zo’n akkefietje kan je hele vakantie verpesten...”

In totaal kwamen een kleine 200 automobilisten in Den Haag langs voor de check. ,,Het zijn mensen die vaak pas over een week vertrekken en dit uit voorzorg doen”, zegt wegenwacht René Nouws. ,,Maar over twee weken doen we dit ook bij Hazeldonk net voor de grens. Dan is het een heel ander verhaal, want daar komen mensen bepakt en bezakt langs en als er dan iets mis is, moet de reis alsnog worden uitgesteld omdat het onverantwoord is om verder te rijden.”