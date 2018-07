Trump en Poetin beëindigen bijeenkomst: ’Goed begin’

De leiders kregen na hun gesprek gezelschap van meerdere topadviseurs. Trump en Poetin geven later op de dag nog een gezamenlijke persconferentie. De Amerikaanse leider had voorafgaande aan de bijeenkomst aangekondigd diverse onderwerpen te willen aankaarten.

Hij noemde onder meer handel, kernwapens en China. Het is onduidelijk of ook diverse pijnpunten in de relatie tussen Rusland en het Westen ter sprake zijn gekomen, zoals de vermeende Russische inmenging in de Amerikaanse presidentsverkiezing.

Ⓒ AFP

Aanklachten

Terwijl Trump in Europa was, kondigde zijn ministerie van Justitie vrijdag aan twaalf Russische inlichtingenofficieren aan te klagen. Zij worden verdacht van betrokkenheid bij het hacken van het bestuur van de Democratische Partij en de campagne van toenmalig presidentskandidate Hillary Clinton. Het Kremlin heeft altijd ontkend dat het probeerde de verkiezing van 2016 te beïnvloeden ten gunste van Trump.

Critici verwijten Trump zich niet kritisch genoeg op te stellen ten opzichte van de Russische leider. Zo nam zijn voormalige politieke rivaal Clinton de president via Twitter op de korrel. „Geweldig wereldkampioenschap. Vraag voor president Trump, die een ontmoeting heeft met Poetin: weet je voor welk team je speelt?”, sneerde de Democrate.

’Een van de beste WK’s ooit’

De presidenten arriveerden in het presidentieel paleis in de Finse hoofdstad en zaten vrijwel naast elkaar toen ze elkaar de hand schudden. Trump feliciteerde allereerst zijn Russische ambtgenoot „met een van de beste wereldkampioenschappen ooit”. Het WK-voetbal eindigde zondag in Moskou.

Het was hun eerste officiële Russische-Amerikaanse topconferentie, al hebben de mannen elkaar al eerder ontmoet.

’Praten over van alles’

Trump zei vooraf dat de twee over van alles gingen praten. Poetin zei dat het tijd was om over de wederzijdse betrekkingen te praten en ook over moeilijke kwesties waar meerdere landen bij betrokken zijn.

Ⓒ Reuters

Aanvankelijk was uit Helsinki bericht dat de twee om 15.50 uur een persconferentie over hun samenzijn geven, maar de top startte ongeveer 50 minuten later dan gepland. Poetin kwam met wat vertraging aan in Helsinki.

Bekijk ook: Poetin in Helsinki aangekomen

Ⓒ Reuters

Felle kritiek in aanloop van bijeenkomst

Trump uitte in de aanloop naar de bijeenkomst felle kritiek op zijn voorgangers. „Onze relatie met Rusland is nooit slechter geweest door jarenlange Amerikaanse dwaasheid en stupiditeit”, schreef hij op Twitter. Hij kreeg daar bijval van het Russische ministerie van Buitenlandse Zaken, dat op de eigen Twitteraccount instemmend reageerde.

Ⓒ AFP

Het Kremlin hoopt dat de bijeenkomst de „eerste stap” kan zijn naar het oplappen van de relatie tussen de landen. Rusland en het Westen liggen onder meer in de clinch over de annexatie van de Krim, de vergiftiging van een Russische oud-spion in Groot-Brittannië en de beschuldiging dat Rusland heeft geprobeerd de Amerikaanse presidentsverkiezing te beïnvloeden.

Ⓒ Reuters

’Geen duidelijke agenda’

„De presidenten Trump en Poetin respecteren elkaar en kunnen het goed met elkaar vinden”, zei de woordvoerder van het Kremlin voorafgaande aan de bijeenkomst. „Er is geen duidelijke agenda. Dat bepalen de staatshoofden zelf.”

Bekijk ook: Finnen demonstreren tegen Trump en Poetin