Migranten gestikt in container Libië

Op foto’s is te zien dat ook jerrycans met benzine en reddingsvesten waren opgeslagen in de container, die eigenlijk was bedoeld om vlees of vis te vervoeren. De reddingsvesten waren vermoedelijk voor gebruik tijdens een overtocht naar Europa. Zuwara, dat op zo’n 110 kilometer van Tripoli ligt, is een van de kustplaatsen waar mensensmokkelaars actief zijn.

De temperaturen in het noordwesten van Libië liepen de afgelopen dagen op tot ver boven de 30 dagen graden. De migranten in de container waren afkomstig uit diverse landen, waaronder Pakistan en Bangladesh.