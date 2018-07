Verliefde vrouwen voor tonnen opgelicht

Hij leerde ze kennen via datingsites of benaderde de vrouwen in de kroeg. Hij vertelde een zielig verhaal; hem zou onrecht zijn aangedaan en hij had geld nodig voor een rechtszaak. De vrouwen hoefden zich niet druk te maken: de man zou een forse schadevergoeding krijgen en de vrouwen direct terugbetalen.

De man zou geraffineerd te werk zijn gegaan, meldt de politie. Hij bouwde eerst een vertrouwensband op en liet de vrouwen daarna een overeenkomst tekenen waarin beloofd werd dat hij het geld terug zou betalen. Het geld zagen ze nooit meer terug.

De recherche sluit niet uit dat deze man meerdere vrouwen op deze manier heeft benaderd.