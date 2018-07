Wereldhavendagen in teken van ’energize’

Bezoekers tijdens de Wereldhavendagen in 2017. Ⓒ ANP

ROTTERDAM - Het thema van de Wereldhavendagen in Rotterdam, begin september, is ’energize’. Veel activiteiten zijn dan ook gericht op schone energie. De 41e editie is volgens de organisatie omvangrijker dan ooit, met 110 deelnemers. Er worden honderdduizenden bezoekers verwacht die komen kennismaken met de Rotterdamse haven, aan de hand van activiteiten, demonstraties en excursies.