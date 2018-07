Mogelijk veel hogere straf voor Haagse steker

Ⓒ REGIO15

DEN HAAG - Malek F., de man die op 5 mei drie mensen neerstak in de buurt van het Johanna Westerdijkplein in Den Haag, hangt een veel hogere straf boven het hoofd nu hij door het Openbaar Ministerie wordt vervolgd voor drie pogingen moord of doodslag met een terroristisch oogmerk.