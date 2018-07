Dodental aanslag Pakistan loopt verder op, IS eist geweld op

Het doelwit van de aanslag was een manifestatie van de BAP, de Baluchistan Awami Party (BAP). Een van de doden is BAP-politicus Siraj Raisani. Op een videoclip is te zien dat hij kort voor de aanslag het woord neemt. Hij begroet de menigte, waarna een ontploffing klinkt en het beeld op zwart gaat.

De provinciale autoriteiten zeggen dat de bijeenkomst niet was aangemeld. Daarom waren geen extra veiligheidsmaatregelen genomen rond de toespraak van Raisani, die overigens wel lijfwachten in zijn gevolg had. De autoriteiten verwachten dat het dodental nog verder zal oplopen, maar het gaat nu al om een van de dodelijkste aanslagen in de Pakistaanse geschiedenis.