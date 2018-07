Politie: mogelijke plek vermiste duiker Nuenen gevonden

Zondagmiddag ging de vrouw duiken in het Laco Strandband in Nuenen, sinds zondagavond was ze spoorloos. De vrouw, een ervaren duikster van in de vijftig, was zondag aan het freediven. Dat is duiken zonder zuurstof. Toen ze opeens langer wegbleef, sloeg haar man alarm.

Sinds zondagavond is de brandweer naar haar op zoek. Er wordt aangenomen dat de vrouw niet meer leeft. Het populaire strandbad is maandag gesloten vanwege de zoektocht.