Vermiste duiker Nuenen gevonden

Zondagmiddag ging de vrouw duiken in het Laco Strandband in Nuenen, sinds zondagavond was ze spoorloos. De vrouw, een ervaren duikster, was zondag aan het freediven. Dat is duiken zonder zuurstof. Toen ze opeens langer wegbleef, sloeg haar man alarm.

Sinds zondagavond was de brandweer naar haar op zoek. Een duikteam van de brandweer moest de zoektocht in het strandbad aan de Enodedreef in Nuenen zondagavond staken vanwege de duisternis. Een gespecialiseerd team van de politie hervatte de zoektocht maandag en vond de vrouw maandagmiddag.

Personeel aangeslagen

Het personeel is zwaar aangeslagen. “Het slachtoffer kwam hier heel regelmatig en dan bouw je toch een band op”, zegt een van hen. “Ik weet ook niet hoe dit is kunnen gebeuren. Misschien is ze niet lekker geworden. Haar gezondheid was niet meer helemaal optimaal. Dit was alles wat ze had, samen met haar honden en haar man. Het is triest.”

Volgens eigenaar Bert Lavrijsen van het strandbad was de vrouw een trouwe klant en een zeer geoefend zwemmer. Tijdens haar bezoeken maakte ze onderwaterreportages, vertelde hij maandag. Vanwege de zoektocht is de recreatieplas zondagavond en maandag gesloten geweest voor publiek.