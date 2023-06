Nederland daalt 16 plekken op ranglijst kinderrechtenorganisatie

Volgens het rapport besteedt Nederland een zeer laag percentage van het overheidsbudget aan kinderen. Dit resulteert in lange wachtlijsten in de jeugdzorg en jeugdbescherming, waardoor "de staat niet de benodigde zorg of bescherming kan bieden voor een grote groep kwetsbare kinderen".

Voorzitter Marc Dullaert van KidsRights stelt in een toelichting op het rapport dat Nederland "over de gehele linie" tekortschiet op het gebied van kinderrechten. "Nederland behoort tot de rijkste landen ter wereld, maar presteert op het gebied van kinderrechten ondermaats."

Volgens het KidsRights Index Rapport van 2023 is de verwachting dat dit jaar een op de vier kinderen wereldwijd onder de armoedegrens zal leven. Het rapport wijst als factoren die hieraan bijdragen onder meer op de oorlogen in Oekraïne en Soedan en de gestegen kosten van levensonderhoud. Andere factoren zijn een toename van milieurampen, de lage vaccinatiegraad wereldwijd en de uitsluiting van meisjes tot onderwijs in Afghanistan.

De top drie van de jaarlijkse ranglijst wordt gevormd door Zweden, Finland en IJsland. Onderaan de lijst staan Afghanistan en de Afrikaanse landen Tsjaad en Zuid-Soedan.