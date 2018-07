Flessen water in Groningen niet aan te slepen door waterstoring

„De meldingen stromen binnen”, aldus een woordvoerster van Waterbedrijf Groningen. Sommige Groningers zijn alvast begonnen met het hamsteren van flessen water in de supermarkt. „Wilt u water halen uit de supermarkt? Neem dan ook wat mee voor uw buurman/vrouw die dat niet zelf kan halen”, laat het drinkwaterbedrijf weten.

Het bedrijf kan nog niet zeggen hoe groot de storing is, wat de oorzaak is en hoe lang het duurt om de watervoorziening te herstellen. Op Twitter klagen niet alleen mensen uit de stad over het watertekort, maar ook in naburige plaatsen als Eelde en Haren wordt door inwoners gemeld dat er geen waterdruk is.

De waterstoring begon volgens meerdere melders in de regio rond de klok van twee uur. De oorzaak is nog niet helder. Het Waterbedrijf Groningen excuseert zich voor het ongemak en liet prompt weten dat alles op alles wordt gezet om de storing zo snel mogelijk weer te verhelpen: „We zijn druk bezig met het uitzoek van de oorzaak.”

"Met dit warme weer, wat een puinhoop"

De Groningse Marja Dupker woont in een appartementengebouw aan de Kraanvogelstraat in de Oosterparkwijk. ,,Wij hebben geen water!'' Haar flat hoog in het gebouw is als bijkomende ellende erg snel warm. Maandagmiddag loopt het er alweer tegen de dertig graden, zegt ze bezorgd. ,,En dan nog geen water ook! Met dit warme weer, wat een puinhoop. Ik hoop maar dat er snel weer water is’’, verzucht ze.

Ook op sociale media laten inwoners van de Martinistad en omgeving zich horen. „Groot deel in de stad geen water. Dat is niet best met dit warme weer. Hopelijk weer snel verholpen”, twittert GroenLinks-raadslid Petra Brouwer.