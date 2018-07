Groningers hebben weer water uit kraan

De waterstoring ontstond aan het begin van de middag. In veel huizen en bedrijven kwam er ineens geen water meer uit de kraan. Oorzaak was een probleem in een gebouw bij het Drentse De Punt, waar het drinkwater wordt geproduceerd. Het water kon van daaruit niet naar Groningen, Haren, Eelde en Paterswolde worden gebracht.

Meerdere supermarkten zeggen dat de flessen water „helemaal geplunderd” zijn. ZINN, het moederbedrijf van meerdere Groningse verzorgingshuizen, heeft ongeveer 1500 liter water gekocht bij een groothandel en nog 3000 liter water gereserveerd, „maar dat moet elders uit Nederland komen, want hier is alles leeg.” De Rijksuniversiteit gaf medewerkers de opdracht om een tijdje niet naar de wc te gaan.

Twee waterwagens voor brandweer

De brandweer van Groningen heeft twee waterwagens klaargezet. Als de brandweer in de stad moet uitrukken, gaan zij mee, totdat de storing over is. „Dan hebben we alvast 11.000 liter bij ons voor het eerste bluswerk”, aldus de veiligheidsregio. In Drenthe staat een wagen met 15.000 liter water klaar.

De waterstoring ontstond door een probleem in een gebouw bij het Drentse De Punt, waar het drinkwater wordt geproduceerd. Het water kon van daaruit niet naar Groningen en omgeving worden gebracht. De oorzaak is nog niet bekend. Het waterbedrijf kan nog niet zeggen hoeveel gebruikers getroffen zijn.

Het bedrijf kan niet zeggen hoe groot de storing is. Op Twitter klagen niet alleen mensen uit de stad over het watertekort, maar ook in naburige plaatsen als Eelde en Haren wordt door inwoners gemeld dat er geen waterdruk is.

"Met dit warme weer, wat een puinhoop"

De Groningse Marja Dupker, die in een appartementengebouw aan de Kraanvogelstraat in de Oosterparkwijk woont, was een van de gedupeerden. „Met dit warme weer, wat een puinhoop. Ik hoop maar dat er snel weer water is”, verzuchtte ze. Tegen half vijf was de waterdruk gelukkig weer normaal in de Groningse flat, liet de dochter van Dupker opgelucht weten. Ze waren er wel toe aan lekker verfrissend water: „Gelukkig maar dat het weer gewoon stroomt, want erg warm is het hier nog altijd…het is nu 29 graden.”

Ook op sociale media lieten veel inwoners van de Martinistad en omgeving zich horen. „Groot deel in de stad geen water. Dat is niet best met dit warme weer. Hopelijk weer snel verholpen”, twitterde GroenLinks-raadslid Petra Brouwer.