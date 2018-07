NFI-baas stapt op na ontoelaatbaar gedrag

Het besluit over het vertrek van Van den Elzen (66) volgt op berichtgeving in De Telegraaf over een onderzoek naar ontoelaatbaar gedrag dat de directeur vertoonde jegens een NFI-medewerkster.

Het ministerie van Justitie laat nu weten dat hij gedragsregels heeft overtreden: „Uit onderzoek is naar voren gekomen dat het handelen van de algemeen directeur ad interim niet in overeenstemming is geweest met de gedragsregels die zijn vastgesteld in de Gedragscode Integriteit Rijk ten aanzien van privérelaties op het werk. Op basis van de conclusies van de commissie heeft de interim directeur besloten om zijn functie neer te leggen. De contractuele relatie zal met onmiddellijke ingang worden beëindigd.”

’Ernstige beschuldigingen’

Een speciale commissie van het ministerie onderzocht afgelopen maanden de integriteitskwestie. Het draaide om ernstige beschuldigingen, waaronder grensoverschrijdend gedrag en machtsmisbruik. De betrokken medewerkster bevestigde het onderzoek aan De Telegraaf.

Afgelopen week kwam het forensisch laboratorium ook al negatief in het nieuws, doordat De Telegraaf melding maakte van een onderzoek naar mogelijke misstanden bij moordonderzoeken van het NFI. Een klokkenluider maakte melding van onregelmatigheden bij de afdeling Microanalyse Invasieve Trauma’s (MIT), dat lichamen onderzoekt op sporen van moordwapens. Deze onderzoeken zouden niet volgens de daarvoor geldende regels zijn verricht.

Van den Elzen trad in juni 2017 aan bij het NFI en kreeg van oud-justitieminister Blok de opdracht mee om orde op zaken te stellen bij het instituut, waar een onfrisse werkcultuur zou heersen. Mederwerkers voelden zich er niet veilig en hadden last van een hoge werkdruk.

Volgens Justitie heeft het plotselinge vertrek van de interimmer Van den Elzen geen gevolgen voor de continuïteit van het werk van het NFI, aangezien zijn tijdelijke contract binnen enkele maanden zou aflopen en de aanstellingsprocedure van een nieuwe algemeen directeur al in een afrondende fase is. Tot het aantreden van de nieuwe directeur zal Ronald Baarends, het huidige divisiehoofd bedrijfsvoering bij het NFI, de functie tijdelijk waarnemen.

