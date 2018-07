Twaalf jaar cel en vrijspraak om steekpartij

Ⓒ DIJKSTRA BV

ARNHEM - Een 28-jarige man heeft in hoger beroep twaalf jaar cel gekregen omdat hij in 2015 in Zutphen de 23-jarige Joël Alfarez uit Deventer heeft doodgestoken. Het gerechtshof in Arnhem sprak een 24-jarige man uit Zutphen vrij.