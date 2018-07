Celstraf voor masseur die klant verkrachtte

Tijdens massages heeft de man, die nog in opleiding was, van zeker drie mensen heimelijk opnames gemaakt. De rechtbank sprak over „onverhoeds en grensoverschrijdend seksueel handelen” en misbruik van het vertrouwen van zijn klanten.

Twee andere slachtoffers hadden ook aangifte gedaan van verkrachting en aanranding, maar de rechtbank zag voor die beschuldigingen onvoldoende bewijs.