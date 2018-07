Parijs lijkt rampgebied na WK-rellen

De viering werd ontsierd door geweldplegingen, rellen en plunderingen. Niet alleen in Parijs, maar ook in andere steden.

Maandagochtend maakte de Franse Maureen De Condat een wandeling door de Franse hoofdstad. „Een uur wandelen door het rampgebied.” Ze deelde op Facebook foto’s van de vernielingen, die inmiddels meer dan 50.000 keer zijn gedeeld. Op de foto’s is te zien dat heel veel ruiten zijn gesneuveld, voertuigen in brand zijn gestoken en ook straatwinkeltjes niet heel zijn gelaten.

De politie in Parijs was goed voorbereid en had in het weekend van de nationale feestdag (14 juli) en het WK, mede uit angst voor aanslagen, meer dan 12.000 man op de been. De politie moest traangas inzetten om de joelende menigte uit elkaar te drijven.

Ⓒ Maureen De Condat / Facebook

Bekijk ook: Relletjes en plundering in Parijs na titel

Ⓒ Maureen De Condat / Facebook