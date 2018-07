Man koopt pagina in lokale krant voor emotionele brief aan ex-vrouw

Delft - Een man die zijn toekomstige ex-vrouw wilde bedanken voor een huwelijk van 11 jaar, heeft ervoor gekozen een brief te laten plaatsen in de lokale krant Delft op Zondag. In een paginagrootte ’advertentie’ steekt de schrijver, die de brief afsluit met ’Ron’, niet bepaald onder stoelen of banken dat hij moeite heeft met de scheiding – die duidelijk niet zijn keuze was.