Kroatische president steelt harten van tv-kijkers wereldwijd

Een schril contrast waarmee ze koele kikker Poetin, die als echte gentleman lang als enige onder een paraplu in de stortregen stond, in de schaduw stelde. Je moet wel winnaar zijn als je zo je verlies ’viert’.

Het enthousiasme van de 50-jarige moeder van twee was al eerder op de tribune opgevallen. Tussen de vaak wat stijf overkomende doorgaans mannelijke leiders vormde ze een explosie van ongeremd enthousiasme en patriottisme van het onschuldige soort, niet onbelangrijk voor een president van een land dat gevormd werd na de bloedige burgeroorlog die Joegoslavië uiteenreet. De Kroatische First Lady gooide er een dansje uit, sprong juichend op en was zo enthousiast dat zelfs de doorgaans niet zo vrolijke Russische premier Medvedev er om moest lachen.

Traan

Dat konden de Kroatische spelers ook, iedere keer dat de moeder des vaderlands na weer een slopende gewonnen partij onbevangen het feest meevierde in de kleedkamer. Haar bijzondere band met sterspeler Luka Modric werd na de verloren finale nog even duidelijk toen ze snel een traan van zijn gezicht veegde, voor ook hij aan de omhelzing moest of mocht geloven.

Bij zoveel vertoon van liefde kon ook de Franse president Emmanuel Macron niet achterblijven. Alsof hij scheidsrechter bij een bokswedstrijd was hief hij na afloop de hand van de blondine als winnaar de lucht in.

Nietig landje

Dat de kletsnatte Kolinda Grabar-Kitarovic zich als aanvoerster van een nietig landje als een vis in het water voelde omringd door wereldleiders, is niet zo verbazingwekkend als het lijkt. Ze spreekt naast haar moedertaal vloeiend Engels, Spaans en Portugees en kan zich redelijk redden in het Duits, Frans en Italiaans.

Ze bekleedde voor ze in 2015 als eerste vrouw tot president van haar land werd gekozen diverse functies in de internationale diplomatie. Zo was ze onder meer ambassadeur voor haar land in de VS, waar ze ooit studeerde, minister van Buitenlandse Zaken en assistent secretaris-generaal van de Navo. Als president zei ze de hoop uit te spreken dat Kroatië net zo rijk zou worden als toonaangevende EU-landen.

Haar plotseling bekendheid zorgde tijdens het WK nog voor een opmerkelijke persoonsverwisseling. Op sociale media verschenen foto’s van een blondine met een goedgevulde bikini met als onderschrift: ’dit is de president van Kroatië!’ Waarschijnlijk zal ze die vergelijking joviaal hebben weggelachen. Het ging om het glamourmodel Coco Austin uit de VS, getrouwd met rapper Ice-T.