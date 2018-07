Minder bekeuringen door acties verkeerspolitie

Vanaf 9 juli deden de basisteams van de politie dat ook al en schreven ze alleen bekeuringen uit bij grove schendingen en overschrijdingen. Kleine vergrijpen laten de agenten zitten en doen ze af met een waarschuwing. Dat zullen de agenten van de verkeersteams nu ook gaan doen.

De bonden voorzien dat de actie door de verkeersteams de schatkist veel geld gaat kosten. Door een soortgelijke actie liep de overheid in 2015 minimaal 70 miljoen euro mis aan verkeersboetes, aldus de ACP.

’Te weinig waardering’

Politiemensen voeren actie, omdat ze boos zijn dat de werkgever in hun ogen niet de juiste oplossing zoekt om de rooster- en werkdruk omlaag te krijgen. Ze vinden ook dat ze te weinig waardering krijgen. Sinds twee weken willen de bonden niet meer onderhandelen over een nieuwe cao, omdat er te weinig schot in zit.

De Nationale Politie houdt de aangekondigde actie zoals altijd tegen een juridische toets om de rechtmatigheid te beoordelen, zei een woordvoerder maandag. Hij wijst erop dat korpschef Erik Akerboom vorige week in het land gesprekken heeft gevoerd met politiemensen over de cao-voorstellen. Akerboom beraadt zich op „een herziene inzet” waarmee hij binnenkort zal komen, aldus de woordvoerder.