Weer actiedreiging op Schiphol

SCHIPHOL - Na de beveiligingsmedewerkers op Schiphol dreigen nu ook medewerkers van vrachtafhandelaar Menzies met acties. Vakbond FNV heeft een ultimatum gesteld en eist vóór woensdagmiddag onder meer een hoger loonbod. Of en in welke mate passagiers last zullen hebben van eventuele acties kon een woordvoerster niet zeggen.