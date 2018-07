Meer aandacht voor slapen in ziekenhuis

Ⓒ DIJKSTRA BV

AMSTERDAM - Er moet meer aandacht komen voor het slapen van patiënten in het ziekenhuis. Uit onderzoek onder ruim 2000 patiënten in 39 Nederlandse ziekenhuizen blijkt dat veel mensen in het ziekenhuis gemiddeld bijna 1,5 uur korter slapen dan thuis. Ook worden zij vaker tussendoor wakker door bijvoorbeeld geluiden van medepatiënten en piepjes van infuussystemen en slapen ze minder lang uit.