Rusland viert 100e geboortedag Kalasjnikov

De scholen in het land hebben speciaal lesmateriaal gekregen over Kalasjnikov, die zes jaar geleden overleed. Rappers en technobands zingen over hem, met teksten als "Michail Kalasjnikov, je heerlijke machinegeweer dient trouw het vaderland", citeert de Duitse zender ARD.

De serieproductie van het geweer begon in 1946. Met naar schatting 100 miljoen stuks is het een van de meest geproduceerde wapens ter wereld, die ook geliefd is bij rebellen, piraten en criminelen. De kalasjnikov is dan ook bruikbaar onder alle weersomstandigheden, zelfs bij -50 graden.

Bij het standbeeld van Kalasjnikov in het centrum van Moskou wordt lovend over hem gesproken. "Door zijn wapen hebben we oorlogen gewonnen", zegt een passant.