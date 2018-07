Schapen geweerd van dorre dijken

Ⓒ DIJKSTRA BV

TIEL - Boeren moeten hun schapen tijdelijk van de rivierdijken halen. Het gras op de dijken is door de aanhoudende droogte zo dor, dat grazende schapen schade kunnen veroorzaken aan het wortelstelsel van de grasmat. Een stevige grasmat is belangrijk voor de stabiliteit van de dijk in tijden van hoogwater.