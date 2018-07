President nog niet af van ’Baby-Trump’

De oranje ballon was onlangs te zien in Londen, tijdens de protesten die samenvielen met het bezoek van de Amerikaanse president. Dat wekte de belangstelling van de Amerikaanse activist Didier Jimenez-Castro, die de vliegende karikatuur op het nieuws zag. Hij besloot de protestballon naar de VS te halen.

Het idee van de activist viel in goede aarde. Honderden medestanders bleken bereid geld over te maken. Jimenez-Castro zei tegen de krant The Courier News dat de gehoopte 4500 dollar binnen 22 uur binnen was. De teller staat inmiddels al op ruim 7500 dollar (circa 6400 euro). „Ik heb de producent gebeld en we hebben onze ballon midden augustus”, vertelde hij.