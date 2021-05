Ernstig bedreigde chimpansee geboren in Beekse Bergen

De chimpanseesoort, die voorkomt in de regenwouden van Centraal- en West-Afrika, heeft te maken met verschillende bedreigingen. Zo is er sprake van infectieziekten, verwoesting en verkleining van het leefgebied door boskap en mijnbouw en wordt er op de chimpansees gejaagd. De populatie van de West-Afrikaanse chimpansee neemt daardoor hard af, aldus het safaripark.

Voor deze diersoort is er daarom een fokprogramma. „Het fokprogramma heeft als doel om te zorgen voor gezonde populaties in dierenparken van in het wild bedreigde diersoorten. Dat is heel belangrijk en we zijn ontzettend blij met de geboorte van dit kleintje”, zegt hoofd dierverzorging Kris Jansen.

Ⓒ Beekse Bergen

Het chimpanseejong maakt het goed. „Moeder Lenny houdt het jong heel erg dicht tegen haar aan. Daardoor hebben we nog niet kunnen zien of het om een mannetje of vrouwtje gaat. We hebben het jong al wel zien drinken en dat is altijd een goed teken”, zegt Jansen. Voor moeder Lenny is dit haar vierde jong. De vader van de kleine is nog onbekend.