Trump: geen reden om beschuldiging te geloven

Trump en Poetin spraken elkaar in Finland zo’n twee uur achter gesloten deuren. Beide leiders lieten zich naderhand tevreden uit over het overleg. Trump sprak op een gezamenlijke persconferentie met Poetin over een „erg constructieve dag” en maakte duidelijk de relatie tussen de landen te willen verbeteren. De vermeende inmenging in de presidentsverkiezing is een van de pijnpunten in die relatie.

De Amerikaanse autoriteiten maakten vrijdag bekend twaalf Russische inlichtingenofficieren aan te klagen. Zij worden verdacht van betrokkenheid bij het hacken van het bestuur van de Democratische Partij en de campagne van toenmalig presidentskandidate Hillary Clinton.

’Ongelofelijk aanbod’

Poetin zei dat Trump hem had gevraagd naar die twaalf verdachten. Hij bood onder meer aan speciaal aanklager Robert Mueller en zijn team te laten toekijken terwijl die inlichtingenofficieren worden ondervraagd door Russische autoriteiten. Trump noemde dat een „ongelofelijk aanbod”. Hij noemde het onderzoek van Mueller verder „een ramp voor ons land” en zei Clinton „met gemak” te hebben verslagen.

De Russische leider erkende dat hij hoopte dat Trump de verkiezingen zou winnen, maar noemde de beschuldigingen over inmenging in de verkiezingen „onzin”. De Russische leider zei dat Rusland juist denkt dat Amerikaanse inlichtingenfunctionarissen hebben samengewerkt met zakenman en Kremlin-criticus Bill Browder om de campagne van Hillary Clinton te steunen. Er zou 400 miljoen dollar van Browder naar de campagne zijn gesluisd.

Oud-CIA-directeur John Brennan haalde kort na de persconferentie hard uit naar Trump. „Poetin heeft Trump helemaal in zijn zak.”