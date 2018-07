Amsterdam vraagt hulp VN om woningmarkt

Ⓒ Dijkstra BV

AMSTERDAM - Amsterdam roept samen met zeven andere wereldsteden de hulp in van de Verenigde Naties om de problemen rond de woningmarkt te verhelpen. Volgens New York, Londen, Parijs, Berlijn, Barcelona, Montreal, Montevideo en Amsterdam kopen steeds meer investeerders huizen in een populaire stad op. Ze verkopen ze met veel winst door, verhuren ze voor hoge prijzen of zetten ze op Airbnb.