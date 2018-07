Topvakantie in je eigen achtertuin

Olga Hoefsloot geniet in Bloemendaal met oma Els en zoontjes Woed en Lend. Ⓒ Amaury Miller

Amsterdam - Waarom zou je naar het buitenland gaan als het in eigen land heerlijk weer is? Nederlanders vieren steeds vaker vakantie in de achtertuin en op de camping, waardoor de verkoop van vliegvakanties keldert. En daar valt veel voor te zeggen.