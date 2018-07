15 dagen cel voor bestormen veld WK-finale

Of de andere drie dezelfde straf krijgen, is nog niet duidelijk. Het Duitse persbureau dpa had zondag nog gemeld dat de Moskouse politie het incident met een boete zou afdoen.

Volgens de vier bandleden van Pussy Riot hebben zij de hele nacht doorgebracht op het politiebureau. ,,Zonder eten, zonder de mogelijkheid om te slapen of te douchen", schreven zij op Facebook. De band zegt ook dat de advocaat lange tijd geen toestemming kreeg hen te bezoeken. Pussy Riot botst in Rusland regelmatig met de autoriteiten.