Analyse: Trump helpt Poetin in het zadel

Poetin was aan de bal tijdens het gesprek met Trump. Ⓒ Bloomberg

Dat Donald Trump voor de hele wereld verklaart Vladimir Poetin op zijn blauwe ogen te geloven is slecht nieuws voor de nabestaanden van de MH17 ramp. Als er één man is die Poetin zou kunnen dwingen meer mee te werken bij het vinden en berechten van de schuldigen van de moord op 298 mensen aan boord van het vliegtuig dan is het wel de Amerikaanse president.