Tientallen Iraniërs in rouwstoet Soleimani doodgedrukt

Ook andere media spreken van talloze doden. Lokale journalisten van de Young Journalists Club (YJC), gelieerde aan de staats-tv, zagen dat er doden vielen en dat er mensen naar het ziekenhuis werden gebracht.

Volgens een andere nieuwssite, ISNA News, zou de begrafenis van Soleimani inmiddels zijn opgeschort en uitgesteld vanwege de uit de hand gelopen herdenkingsdienst. Woordvoerder Sardar Sharif van de Revolutionaire Garde heeft dat bevestigd.

Bekijk de beelden

Op de plechtigheden was een enorme menigte afgekomen. Maandag gingen Iraniërs ook al massaal de straat op in de hoofdstad Teheran. De Iraanse staatstelevisie sprak toen over „miljoenen” mensen. Ze stonden stil bij het overlijden van de generaal en droegen vlaggen en portretten van Soleimani. Ook scandeerden ze „dood aan Amerika.”

Wanneer de begrafenis wel zal plaatsvinden, is nog niet duidelijk.

Dood Qassem Soleimani

Soleimani, die één van de machtigste mannen in Iran was, kwam vorige week om het leven door een Amerikaanse droneaanval in buurland Irak. Dat leidde tot woedende reacties in zijn thuisland, waar veel mensen hem zien als een nationale held. Soleimani stond aan het hoofd van de al-Quds-eenheid, die buitenlandse operaties uitvoert voor de Iraanse Revolutionaire Garde.

Iran heeft gezworen wraak te nemen op de VS. „We zullen wraak nemen. Hard en definitief”, zei bevelhebber Hossein Salami van de Revolutionaire Garde eerder op de dag tegen de menigte in Kerman.

De Amerikaanse president Donald Trump zegt geen elke vorm van wraak te zullen accepteren. Hij heeft ’52 Iraanse doelen’ geselecteerd die bij een eventuele wraakactie aangevallen kunnen worden, waaronder culturele doelen, aldus de president.