McCain brandt optreden Trump volledig af

Volgens McCain kon en wilde Trump niet op tegen Poetin. ,,Na het bombastische en het wispelturige gedrag van Trump in Brussel en Groot-Brittannië, is deze persconferentie een dieptepunt in de historie van het Amerikaanse presidentschap."

Tijdens de bewuste persconferentie zei Trump dat hij geen reden ziet om te geloven dat Rusland probeerde de Amerikaanse presidentsverkiezing te beïnvloeden. Dat leverde hem forse kritiek op in de Verenigde Staten. De Amerikaanse inlichtingendiensten benadrukten na afloop dat het volkomen duidelijk is dat Rusland zich in de presidentsverkiezingen van 2016 heeft gemengd.